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Мобілізація і бронь. Хто може отримати відстрочку від призову

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Україна, Неділя 22 травня 2022 20:19
Мобілізація і бронь. Хто може отримати відстрочку від призову Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

При проведенні мобілізації в Україні передбачена так звана бронь військовозобов'язаних. Підприємства можуть оформити відстрочку від призову для своїх співробітників, якщо це необхідно для забезпечення їх роботи.

Детальніше про те, хто і як може оформити бронь від призову - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Бронювання військовозобов'язаних: що це

Можливість бронювання службовців передбачена законом про мобілізацію для забезпечення функціонування установ і організацій в особливий період.

Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:

  • в органах державної влади та інших державних органах,
  • в органах місцевого самоврядування,
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлені мобілізаційні замовлення.

Заброньовані особи не підлягають прийняттю у військовий резерв.

Як отримати бронь

Для бронювання співробітників підприємства повинні представити Міністерству економіки узгоджені Міністерством оборони пропозиції в друкованій або електронній формі з відповідним обґрунтуванням. Мінекономіки узагальнює подані пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних та протягом одного робочого дня приймає рішення та надсилає його копію Міністерству оборони та підприємству.

Мобілізація і бронь. Хто може отримати відстрочку від призову

Фото: приклад бланка для подачі на бронь

Скільки триває відстрочка

Термін дії відстрочки повинен бути вказаний в рішенні Міністерства економіки, однак він не може перевищувати 6 місяців.

Анулювання відстрочки

Надана відстрочка від призову анулюється у разі:

  • закінчення терміну дії,
  • виконання або скасування завдання підприємства щодо задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань, населення,
  • ліквідації підприємства,
  • звільнення військовозобов'язаного з підприємства.

Нагадаємо, в Україні до 23 серпня триватиме загальна мобілізація. Відповідну ініціативу президента сьогодні підтримав парламент.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Мінекономіки анонсували онлайн-подачу заяв на відстрочку від служби. На даний момент відстрочку від мобілізації отримали 520 тисяч осіб.

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