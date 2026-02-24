"Искандер" и десятки дронов "прорвали" ПВО: детали ночной атаки россиян

"В ночь на 24 февраля противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" с ТОТ АР Крым, а также 133 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 90 из них - "Шахеды", - заявили в Воздушных силах.

Сообщается, что атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 111 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых целей врага на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.