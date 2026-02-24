RU

"Искандер" и десятки дронов "прорвали" ПВО: детали ночной атаки россиян

Фото: войска РФ атаковали Украину 24 февраля дронами и ракетой (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 24 февраля, атаковали Украину "Искандером" и более сотней дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Удар по Запорожью: разбитые дома и пятеро раненых, среди них - ребенок

"В ночь на 24 февраля противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" с ТОТ АР Крым, а также 133 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 90 из них - "Шахеды", - заявили в Воздушных силах.

Сообщается, что атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 111 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых целей врага на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Войска РФ в ночь на 24 февраля атаковали Запорожье

Российские войска в ночь на 24 февраля ударили по Запорожью. В результате атак травмированы пять человек, среди которых один ребенок.

По одной из локаций дроны попали в производственное здание рядом с девятиэтажным жилым домом - пожар охватил площадь 200 кв. м, также повреждены соседние здания.

