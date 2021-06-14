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Шукали чотири дні. У Тернопільській області виявили тіла двох зниклих підлітків

Автор: Даша Харченко

Поліцейські Тернопільської області виявили тіла двох зниклих неповнолітніх. Вони рибалили на Дністрі і зникли 10 червня.

Про це повідомляє обласна поліція.

Нещасний випадок стався в ніч з четверга, 10, на п'ятницю, 11 червня. Про зникнення двох молодиків поблизу села Устечко родичі повідомили поліції.

До 16-річного місцевого жителя приїхав у гості товариш із сусіднього села. Вони вночі вирушили рибалити і додому не повернулися.

До пошуків зниклих залучалися правоохоронці, військовослужбовці Нацгвардії, КОРД, роти поліції особливого призначення та рятувальники.

Погодні умови значно ускладнили пошуки.

У неділю, 13 червня за течією річки вдалося виявити тіло одного із загиблих, а вранці 14 червня водолази витягли з води іншого загиблого.

Слідчі внесли дані до ЄРДР згідно зі статтею 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Остаточну причину смерті встановлять експерти.

Раніше в Покрові 8-річний хлопчик був виявлений мертвим у колекторі через майже тиждень після пропажі. При цьому батьки звернулися до правоохоронців тільки через 4 дні (6 червня) після зникнення сина (2 червня). Тепер поліція відпрацьовує всі версії трагедії, розшукує свідків.

Раніше повідомлялося, що в Києві поліція вже півтора року шукає зниклу дівчинку.

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