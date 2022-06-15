Результат війни близький. Бойові дії в Україні досягли критичної стадії, - Sky News

У США вважають, що поточні битви українських та російських солдатів вирішать результат усієї війни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це заявив неназваний американський чиновник.

"Я думаю, що ви ось-ось дійдете до того, що той чи інший бік досягне успіху. Або росіяни дійдуть до Слов'янська та Краматорська, або українці зупинять їх тут. І якщо українці зможуть утримати лінію тут проти такої кількості сил, це матиме значення", - наголосив чиновник.

На його думку, зараз конфлікт досяг критичного етапу і поточні події суттєво вплинуть на загальний перебіг війни.

Нагадаємо, раніше у США заявили про впевненість в тому, що президент Росії Володимир Путін не залишає бажання захопити всю територію України. Втім, це йому не вдасться.

Також ми писали, що штурм Сєверодонецька триває вже яку добу поспіль. Були нові обстріли підприємств "Азот" та "Склопластик".

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