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Шукають цапів-відбувайлів. Росії буде складно повернути ініціативу, - розвідка Британії

Фото: російські командири намагаються уникнути відповідальність за оперативні провали (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російські офіцери все частіше прагнуть перекласти прийняття ключових рішень у бойових діях проти України на начальство. Все тому, щоб не стати цапами-відбувайлами за провали в наступі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter британської розвідки.

За даними розвідки, в останні тижні були звільнені кілька високопоставлених командирів, відповідальних за провал наступу Росії на Україну. Зокрема, генерал-лейтенант Сергій Кисіль відсторонений від командування 1-ю гвардійською танковою армією за нездатність захопити Харків, а також командувач Чорноморським флотом віце-адмірал Ігор Осипов - за втрату крейсера "Москва".

"Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на своїй посаді, але неясно, чи зберігає він довіру президента Путіна. Культура пошуку цапів-відбувайлів, ймовірно, поширена в російській військовій системі і системі безпеки. Багато офіційних осіб, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, будуть все більше відволікатися на спроби уникнути особистої провини за оперативні невдачі Росії", - йдеться в повідомленні.

Також розвідка Британії вважає, що все це створить додаткове навантаження на російську централізовану модель управління і контролю. Російські офіцери все частіше прагнуть перекласти прийняття ключових рішень на начальство.

"У цих умовах Росії буде складно повернути собі ініціативу", - підкреслила розвідка.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Генерального штабу ЗСУ, російська армія вже втратила близько 28 500 військових убитими, а також майже 600 артилерійських систем.

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