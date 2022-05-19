Шукають цапів-відбувайлів. Росії буде складно повернути ініціативу, - розвідка Британії

За даними розвідки, в останні тижні були звільнені кілька високопоставлених командирів, відповідальних за провал наступу Росії на Україну. Зокрема, генерал-лейтенант Сергій Кисіль відсторонений від командування 1-ю гвардійською танковою армією за нездатність захопити Харків, а також командувач Чорноморським флотом віце-адмірал Ігор Осипов - за втрату крейсера "Москва".

"Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на своїй посаді, але неясно, чи зберігає він довіру президента Путіна. Культура пошуку цапів-відбувайлів, ймовірно, поширена в російській військовій системі і системі безпеки. Багато офіційних осіб, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, будуть все більше відволікатися на спроби уникнути особистої провини за оперативні невдачі Росії", - йдеться в повідомленні.

Також розвідка Британії вважає, що все це створить додаткове навантаження на російську централізовану модель управління і контролю. Російські офіцери все частіше прагнуть перекласти прийняття ключових рішень на начальство.

"У цих умовах Росії буде складно повернути собі ініціативу", - підкреслила розвідка.