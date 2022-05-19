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Ищут козлов отпущения. России будет сложно вернуть инициативу, - разведка Британии

Фото: российские командиры пытаются избежать ответственность за оперативные провалы (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российские офицеры все чаще стремятся переложить принятие ключевых решений в боевых действиях против Украины на начальство. Все потому, чтобы не стать козлами отпущения за провалы в наступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter британской разведки.

По данным разведки, в последние недели были уволены несколько высокопоставленных командиров, ответственных за провал наступления России на Украину. В частности, генерал-лейтенант Сергей Кисель отстранен от командования 1-й гвардейской танковой армией за неспособность захватить Харьков, а также командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов - за потерю крейсера "Москва".

"Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента Путина. Культура поиска козлов отпущения, вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности. Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России", - говорится в сообщении.

Также разведка Британии полагает, что все это создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления и контроля. Российские офицеры все чаще стремятся переложить принятие ключевых решений на начальство.

"В этих условиях России будет сложно вернуть себе инициативу", - подчеркнула разведка.

Напомним, согласно последним данным Генерального штаба ВСУ, российская армия уже потеряла около 28 500 военных убитыми, а также почти 600 артиллерийских систем.

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