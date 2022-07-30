Шукає навіть ненавчених новобранців: збройні сили Канади оцінили втрати Росії

Росія задіяла практично всі сили для війни проти України, проте їх недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву збройних сил Канади в Twitter .

За оцінкою канадського відомства, практично всі підрозділи російської армії брали участь у бойових діях на території України.

"Росія зіткнулася з такими великими втратами в більшості своїх армійських підрозділів, що з усіх сил намагається знайти навіть ненавчених новобранців для поповнення розгорнутих частин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення Росії знищили 40 500 окупантів, а також 1749 танків, 222 літаки і 174 крилаті ракети.

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