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З Ірпеня за день евакуювали близько 2 тисяч осіб, з них 200 дітей

Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці разом з захисника ЗСУ та місцевим самоврядуванням провели евакуацію жителів Ірпеня Київської області. В понеділок, 7 березня, вдалося вивезти близько 2 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що сьогодні Ірпінь покинули 2 тисячі місцевих мешканців, серед них 200 дітей.

Люди виходили з міста пішки, а потім сідали в автобуси, які чекали їх в житловому масиві Романівка. Евакуйованих доставляли на Центральний залізничний вокзал в Києві.

Нагадаємо, що сьогодні в Ірпені була організована третя спроба евакуації місцевого населення.

Також варто зазначити, що вчора правоохоронці та військові організували евакуацію мирних жителів з Ірпеня. Проте російські окупанти відкрили вогонь.

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