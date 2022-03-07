З Ірпеня за день евакуювали близько 2 тисяч осіб, з них 200 дітей

Правоохоронці разом з захисника ЗСУ та місцевим самоврядуванням провели евакуацію жителів Ірпеня Київської області. В понеділок, 7 березня, вдалося вивезти близько 2 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що сьогодні Ірпінь покинули 2 тисячі місцевих мешканців, серед них 200 дітей.
Люди виходили з міста пішки, а потім сідали в автобуси, які чекали їх в житловому масиві Романівка. Евакуйованих доставляли на Центральний залізничний вокзал в Києві.
Нагадаємо, що сьогодні в Ірпені була організована третя спроба евакуації місцевого населення.
Також варто зазначити, що вчора правоохоронці та військові організували евакуацію мирних жителів з Ірпеня. Проте російські окупанти відкрили вогонь.
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