В Ирпене сегодня будут раздаваться взрывы и перекроют движение: что известно

"Именно сейчас на базе Ирпенского лицея №1 начинаются совместные учения работников ГСЧС, полиции, медиков, коммунальных служб и педагогов по действиям в случае чрезвычайной ситуации", - сообщил он.

Маркушин отметил, что в городе будут раздаваться сирени воздушной тревоги, также будут имитированы взрывы и дымовые шашки. Он призвал жителей не беспокоиться, ведь это будет происходить в рамках учений.

Также в связи с этим с 8:30 до 10:00 дорожное движение на улице Нигояна и на улице 8 Марта от Садовой до Тургеневской будет перекрыто.

Напомним, вчера в Бучанском районе уничтожали взрывоопасные предметы, поэтому жители могли слышать звуки взрывов.

Также недавно украинские военные провели масштабные учения на северной границе. Бойцы отработали штурмовые действия в условиях реальных боев.

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