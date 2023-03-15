В Ирпене сегодня будут раздаваться взрывы и перекроют движение: что известно

В среду, 15 марта, в Ирпене будут проводить учения на случай чрезвычайной ситуации. В связи с этим жители могут слышать сирены и взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина.
"Именно сейчас на базе Ирпенского лицея №1 начинаются совместные учения работников ГСЧС, полиции, медиков, коммунальных служб и педагогов по действиям в случае чрезвычайной ситуации", - сообщил он.
Маркушин отметил, что в городе будут раздаваться сирени воздушной тревоги, также будут имитированы взрывы и дымовые шашки. Он призвал жителей не беспокоиться, ведь это будет происходить в рамках учений.
Также в связи с этим с 8:30 до 10:00 дорожное движение на улице Нигояна и на улице 8 Марта от Садовой до Тургеневской будет перекрыто.
Напомним, вчера в Бучанском районе уничтожали взрывоопасные предметы, поэтому жители могли слышать звуки взрывов.
Также недавно украинские военные провели масштабные учения на северной границе. Бойцы отработали штурмовые действия в условиях реальных боев.
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