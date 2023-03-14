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Жители Киева и области могут слышать взрывы: работают саперы

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Киев, Вторник 14 марта 2023 12:04
Жители Киева и области могут слышать взрывы: работают саперы Фото: жители Киева и области могут слышать взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Во вторник, 14 марта, жители Киева и области могут слышны звуки взрывов. Однако они связаны с работой саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Сегодня в Бучанском районе пройдет ликвидация ранее обнаруженных взрывоопасных предметов. Потому может быть громко.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в Киеве планируют убрать ненужные блокпосты, некоторые из них переведут в так называемый "спящий режим".

Также недавно командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев показал работу мобильных групп ПВО на севере.

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