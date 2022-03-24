ЗСУ успішно контратакують під Києвом, - британська розвідка
Українські військові проводять успішні контратаки на російські позиції в містах на околицях столиці і, ймовірно, відбили Макарів і Мощунь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську розвідку.
"Існує реальна ймовірність того, що українські сили тепер можуть оточити російські частини в Бучі та Ірпені", - йдеться в повідомленні.
Експерти також вважають, що успішні контратаки України не дозволяють російським військовим реорганізуватися і відновити наступ на Київ.
За їх словами, ЗСУ посилює тиск на російські сили на північний схід від Києва. Окупанти на цьому напрямку вже стикаються зі значними проблемами з постачанням і бойовим духом.
Нагадаємо, ВСУ захопили одну з найпотужніших російських станцій придушення радіорозвідки "Красуха-4". Тепер вона працюватиме на нашому боці проти окупантів.
Ми також писали про те, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив про те, що ФСБ і російські військові звинувачують один одного в провалі "спецоперації" в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.