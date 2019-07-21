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В Ирпене работник ритуальной службы устроил стрельбу

Новости » Происшествия    21.07.2019 - 14:39
В Ирпене работник ритуальной службы устроил стрельбу
Фото: изъятое оружие (kv.npu.gov.ua)

Правоохранители задержали стрелка

В городе Ирпень (Киевская область) во время конфликта между сотрудниками двух ритуальных компаний произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По предварительным данным полиции, во время ссоры между представителями двух ритуальных служб возникла драка при участии двух мужчин. Один из мужчин нанес удар в лицо другому, после чего достал пистолет и дважды выстрелил.

Отмечается, что пострадавшим оказался 26-летний житель пгт. Ворзель. Медработники обнаружили у пострадавшего непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

На месте происшествия правоохранители обнаружили пистолет "ПМР" калибра 9 мм, разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями. Также правоохранители изъяли автотранспорт участников инцидента.

Кроме того, полиция в порядке статьи 208 УПК Украины задержала стрелка. Злоумышленником оказался 59-летний житель пгт. Гомель. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в субботу, 20 июля, в Киеве возле станции "Академгородок" неизвестный из пистолета несколько раз выстрелил по рейсовом автобуса. По словам водителя автобуса, инцидент произошел из-за дорожного конфликта с водителем Opel Vivaro о первоочередности проезда. Водитель Opel совершил несколько выстрелов в сторону автобуса. Пострадавших нет.

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