В Ірпіні підпалили автомобіль місцевого депутата

За добу на території Київської обл. сталося 2 факти підпалу автомобілів

На территории Киевской области за сутки произошло 2 факта поджога автотранспортных средств. Полиция устанавливает причастных к поджогу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как сообщается, в городе Ирпень неизвестные совершили поджог машины местного депутата, а неподалеку Борисполя автомобиль сгорел на футбольном поле.

Отмечается, что в полицию столичной области поступило сообщение от 36-летнего депутата Ирпенского горсовета о том, что неизвестные лица подожгли его автомобиль Mitsubishi Outlander.

"Установлено, что автомобиль Mitsubishi Outlander с иностранной регистрацией и принадлежит депутату Ирпенской горсовета. Огнем было уничтожено моторный отсек, капот и панель приборов", - говорится в сообщении.

Пожар был быстро ликвидирован. Из людей никто не пострадал.

Фото: место происшествия (kv.npu.gov.ru)

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают мотив и лиц, причастных к поджогу.

"В Бориспольском районе, в селе Счастливое, на стадионе произошло возгорание автомобиля неизвестной марки, который подожгло неустановленное лицо. Огнем уничтожен автомобиль полностью и часть синтетического покрытия футбольного поля. Сейчас сотрудники Бориспольского отдела полиции устанавливают причины пожара и владельца поврежденного автомобиля", - добавили в ведомстве.

Напомним, ночью 12 февраля в Киеве сожгли авто депутата Киевсовета. Неизвестные разбили стекло и забросили в салон вещество, от которого машина загорелась.

Ранее, 10 февраля, в Полтаве за ночь подожгли 6 автомобилей.