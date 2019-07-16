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В Ірпіні хлопець застрелив себе у відділені поліції

Новини » Надзвичайні події    16.07.2019 - 11:01
В Ірпіні хлопець застрелив себе у відділені поліції
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У приміщенні поліції хлопець звільнив одну руку з кайданок, потім вихопив пістолет і почав ним погрожувати правоохоронцям

В місті Ірпінь хлопець застрелився у відділені поліції після затримання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Хлопця затримали після того, як він стріляв ззаду в голову дівчині та хлопцю з травматичної зброї.

"Упродовж години на одній з вулиць Гостомеля поліція затримала можливого нападника. Під час проведення поверхневого огляду працівники поліції виявили у нього предмет, схожий на пістолет", - йдеться у повідомленні. 

У поліції повідомили, що наділи на нього кайданки і доправили його до Ірпінського відділу поліції. Однак, у відділені хлопець відкрив вогонь.

"У приміщенні поліції чоловік невідомим способом звільнив одну руку з кайданок, потім вихопив пістолет і почав ним погрожувати правоохоронцям. Усвідомлюючи небезпеку та на підставі ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" поліцейські оголили табельну вогнепальну зброю. В цей час чоловік зі зброєю в руках раптово повернув пістолет до скроні і вистрілив собі у голову", - йдеться у повідомленні.

Хлопець помер. За даними поліції, йому було 19 років.

Нагадаємо, нещодавно у Києві сталась стрілянина на Бессарабській площі. Подія сталась 5 липня. В супермаркеті була черга, коли в приміщення зайшов чоловік. Хлопець почав конфліктувати з покупцями, а потім вийшов на вулицю і зробив кілька пострілів вгору зі стартового пістолета і зник.

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