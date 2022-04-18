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В Ірпені окупанти вбили 269 мирних мешканців, було 7 місць розстрілу, - МВС

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Київська область, Понеділок 18 квітня 2022 18:15
В Ірпені окупанти вбили 269 мирних мешканців, було 7 місць розстрілу, - МВС Фото: Звільнений Ірпінь (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергій Пантелеєв підсумував оперативно-слідчі дії, проведені в звільненому Ірпені.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг високопосадовця.

Поліцейські зафіксували вбивство 269 мирних мешканців міста російськими окупантами. Правоохоронці завершили документування воєнних злочинів в Ірпені.

"Поліцейські вже закінчили оперативно-слідчі дії в місті: оглянули житлові квартали, помешкання громадян, магазини та інші місця, в яких певний час дислокувались, ночували та вчиняли мародерства військовослужбовці Збройних сил РФ. Вони встановили сім місць розстрілу людей", – заявив Пантелеєв.

Загалом правоохоронці зареєстрували майже 7,5 тисяч кримінальних проваджень за вчинені російськими окупантами злочини. Із них понад 5 тисяч – порушення законів і звичаїв війни.

До слова, російські окупанти пообіцяли виплатити компенсацію за зруйноване житло в Маріуполі.

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