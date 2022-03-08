ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Ірпені та Бучі мешканці не можуть поховати загиблих через постійні обстріли

Новость на русском →
Київська область, Вівторок 08 березня 2022 13:24
В Ірпені та Бучі мешканці не можуть поховати загиблих через постійні обстріли Фото: В Ірпені та Бучі не дозволять поховати загиблих (t.me/Tsaplienko)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі міст Ірпінь і Буча Київської області не можуть поховати загиблих через окупантів. Вони обстрілюють всіх, хто покидає домівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова мерів міст.

Голова Бучі Анатолій Федорук в ефірі телемарафону розповів, що ворог обстрілює магістралі та вулиці. Люди не можуть вийти із помешкань.

"Собаки фактично розтягують тіла загиблих", - заявив мер.

Схожа ситуація в Ірпені. Там окупанти розбили поліклініку та новий медичний центр, тому жителі не можуть отримати допомогу. В усьому районі трупи мирних мешканців та військових лежать у підвалах та на вулицях. Загарбники не дозволяють їх забирати навіть "Червоному хресту".

Нагадаємо, вчора з Ірпеня за день евакуювали близько 2 тисяч осіб, з них 200 дітей.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати