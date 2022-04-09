В Ірпені відзавтра запрацює Романівський міст
Від завтрашнього дня в Ірпені запрацює Романівський міст. Це тимчасова конструкція, яка полегшить рух.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Зараз це тимчасовий, насипний міст, який дозволить рух, постачання гуманітарної допомоги та допоможе пришвидшити відновлення міста Ірпінь. Згодом міст буде відбудований повністю", - пише Єрмак.
Сьогодні ж влада Ірпеня працює максимально швидко, аби відновити інфраструктуру міста після окупантського нашестя.
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