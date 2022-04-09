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В Ірпені відзавтра запрацює Романівський міст

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Субота 09 квітня 2022 15:38
В Ірпені відзавтра запрацює Романівський міст Фото: в Ірпені відзавтра запрацює Романівський міст (t.me/ermaka2022/212)
Автор: Сергій Пишкін

Від завтрашнього дня в Ірпені запрацює Романівський міст. Це тимчасова конструкція, яка полегшить рух.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Зараз це тимчасовий, насипний міст, який дозволить рух, постачання гуманітарної допомоги та допоможе пришвидшити відновлення міста Ірпінь. Згодом міст буде відбудований повністю", - пише Єрмак.

Сьогодні ж влада Ірпеня працює максимально швидко, аби відновити інфраструктуру міста після окупантського нашестя.

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