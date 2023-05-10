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Ирландские военные тренируют украинских саперов на Кипре

Фото: Начальник штаба сил обороны Ирландии генерал-лейтенанта Шон Клэнси (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Ирландские военные приступили к обучению украинских Вооруженных сил по обезвреживанию бомб и разминированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника штаба сил обороны Ирландии генерал-лейтенанта Шона Клэнси, которое приводит Irish Times.

"Ирландия обязалась направить до 30 военнослужащих сил обороны для участия в обучении в таких областях как обезвреживание боеприпасов и боевая медицина", - говорится в заявлении.

Кленси сказал, что ирландские войска уже находятся на Кипре, проводят базовую подготовку украинских сил по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и разминированию.

По его словам, миссию координировал другой персонал сил обороны из Германии и Брюсселя.

Напомним, что представитель парламента Ирландии Чарли Фланаган предложил отправить на дом посла РФ Юрия Филатова.

В боях на востоке Украины погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки.

Ирландия пересмотрит позицию о вооруженном нейтралитете из-за агрессии РФ против Украины.

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