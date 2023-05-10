Ирландские военные тренируют украинских саперов на Кипре

Ирландские военные приступили к обучению украинских Вооруженных сил по обезвреживанию бомб и разминированию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника штаба сил обороны Ирландии генерал-лейтенанта Шона Клэнси, которое приводит Irish Times.
"Ирландия обязалась направить до 30 военнослужащих сил обороны для участия в обучении в таких областях как обезвреживание боеприпасов и боевая медицина", - говорится в заявлении.
Кленси сказал, что ирландские войска уже находятся на Кипре, проводят базовую подготовку украинских сил по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и разминированию.
По его словам, миссию координировал другой персонал сил обороны из Германии и Брюсселя.
Напомним, что представитель парламента Ирландии Чарли Фланаган предложил отправить на дом посла РФ Юрия Филатова.
В боях на востоке Украины погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки.
Ирландия пересмотрит позицию о вооруженном нейтралитете из-за агрессии РФ против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.