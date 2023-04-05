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Ирландия пересмотрит позицию о вооруженном нейтралитете из-за агрессии РФ против Украины

Новина українською →
Ирландия, Среда 05 апреля 2023 20:26
Ирландия пересмотрит позицию о вооруженном нейтралитете из-за агрессии РФ против Украины Фото: Министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Ирландии спросит общественность их мнение о традиции военного нейтралитета страны на консультативном форуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирландии Майкла Мартина, которое приводит Reuters.

Отмечается, что это последний признак возможного сдвига в политике Ирландии после начала войны РФ против Украины.

Мартин заявил, что форум, который пройдет в июне в трех разных городах в течение четырех дней, будет посвящен ряду вопросов безопасности и позволит обсудить проводимую десятилетиями политику нейтралитета.

"Ситуация в области международной безопасности значительно изменилась за последний год. Мы стали свидетелями вопиющего и грубого пренебрежения Россией международного права", - сказал министр.

В форуме примут участие эксперты по безопасности, обороне и внешней политике, а также политические представители, гражданское общество, ученые и другие соответствующие органы. Представители общественности могут присутствовать и заранее представлять письменные материалы.

Нейтралитет Ирландии, утвержденный премьер-министром Эймоном Девалером во время Второй мировой войны, являлся официальной политикой на протяжении большей части ее истории. Критики говорят, что такая политика и низкий уровень расходов страны на оборону ставят ее в зависимость от доброй воли союзников.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявлял, что мир в Украине невозможен, пока военные цели России не терпят краха.

В понедельник, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

До этого премьер-министр Ирландии Лео Варадкар поблагодарил президента США Джо Байдена за лидерство США в поддержке Украины.

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