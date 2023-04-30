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В ирландском парламенте предложили выслать российского посла

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Воскресенье 30 апреля 2023 01:15
В ирландском парламенте предложили выслать российского посла Фото: посла РФ в Ирландии хотят выслать из страны (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Представитель парламента Ирландии Чарли Фланаган предложил отправить домой посла РФ Юрия Филатова, обвинившего страну в смерти ирландского добровольца под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Да, в посольстве России обвинили ирландское правительство и СМИ в смерти добровольца. По словам Филатова, они "распространяли антироссийскую пропаганду и искажали правду по поводу конфликта в Украине".

На это глава парламентского комитета по иностранным делам и обороне Чарли Фланаган предложил выслать посла РФ из страны.

"Угрожающее, пугающее и ужасное заявление российского посольства в Дублине. Эти враждебные замечания неприемлемы. Пришло время попросить посла Филатова и его команду покинуть нашу страну", - заявил политик.

Напомним, что в боях на востоке Украины погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки.

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