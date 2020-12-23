Франція відновила транспортне сполучення з Великобританією, але з умовами

Фото: поїзди у Франції (facebook com lemonde fr)

Франція з 23 грудня знімає обмеження заборону на в'їзд в країну з Великобританії, введений раніше з-за нового штаму коронавірусу. При цьому дозволений в'їзд деяким групам осіб, а також обов'язковим залишається негативний тест на COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

Франція відновила всі види повідомлення з Британією - залізничне, повітряне і морське. В'їзд дозволено французам, британцям, які проживають у Франції, а також перевізникам. При собі вони повинні мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетинання кордону.

Зазначається, що для проведення експрес-тестування водіїв вантажівок, які на дві доби застрягли на кордоні, будуть залучати військових.

Нагадаємо, в неділю, 20 грудня, Франція прийняла рішення про зупинки транспортного сполучення з Британією на дві доби. Таке рішення було прийнято, щоб скоротити ризик поширення нового штаму коронавірусу, який раніше був виявлений на території Великобританії.

Раніше РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скличе екстрене зібрання з-за нового COVID-19.