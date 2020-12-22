Ірландія посилює карантин на Різдво

Фото: Дублін (pixabay.com)

Уряд Ірландії запровадить більш суворі заходи з боротьби з коронавірусом напередодні Різдва. Обмеження будуть діяти з 24 грудня до 12 січня.

Про це повідомляє Sky News.

Згідно з новими обмеженнями, гастрономічні ресторани і паби будуть закриті. При цьому несуттєві магазини можуть залишатися відкритими, як і тренажерні зали, розважальні центри та басейни.

Поїздки в країну і з неї будуть заборонені після 26 грудня.

Правила святкування Різдва залишаються незмінними і передбачають дозвіл на зібрання в одному приміщенні членам трьох домогосподарств до 26 грудня.

Нагадаємо, Ірландія стала однією з перших європейських країн, яка повторно ввела жорсткі обмеження, і з 21 жовтня уряд закрив усі другорядні роздрібні магазини і обмежило роботу пабів і ресторанів замовленнями на винос.

Крім того, з 4 грудня в Ірландії послабили карантинні обмеження.