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Ірландія вимагає від ЄС фінансову компенсацію за Brexit

Новини » Економіка    06.02.2019 - 05:11
Ірландія вимагає від ЄС фінансову компенсацію за Brexit
Ілюстративне фото (Christopher Furlong/Getty Images)

За збитки через втрати експорту Ірландія планує отримати 4,5 млрд євро

Ірландія має намір домогтися компенсацій від Європейського союзу після того, як країна зазнає експортних збитків в результаті Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Guardian.

Наголошується, що Ірландія кожного року поставляє Британії продукти на 4,5 млрд євро - починаючи від яловичини і закінчуючи сиром чеддер. Саме таку суму компенсації розраховують отримати в Дубліні.

Зараз тривають переговори Ірландії з Брюсселем про створення фонду, який займеться компенсацією збитку. Як вказує газета, Єврокомісія також розглядає питання можливості виплат постійних компенсацій для Ірландії, які "можуть тривати роками".

Питання виділення коштів на непередбачені витрати для виплат ірландським фермерам буде порушено на переговорах в Брюсселі 6 лютого. В переговорах візьме участь прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

Нагадаємо, нещодавно головний дипломат ЄС з питання Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз не повернеться до теми обговорення умов угоди з Brexit.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 7 лютого, в Брюсселі прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у Брюсселі зустрінеться з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером з метою пошуку виходу з глухого кута у питанні угоди про Brexit.

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