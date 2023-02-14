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Ирландия прекращает программу "золотых виз" для инвесторов

Новина українською →
Дублин, Вторник 14 февраля 2023 19:42
Ирландия прекращает программу "золотых виз" для инвесторов Фото: Ирландия прекращает программу "золотых виз" для инвесторов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ирландия прекращает принимать заявки в рамках программы "золотых виз". Соответствующее решение приняли в правительстве.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE, об этом заявил министр юстиции Ирландии Саймон Харрис.

По его словам, вопрос прекращение действия программы рассматривался в течение "довольно длительного периода времени", но недавно ему дали "убедительный совет", который заставил его принять такое решение.

"Принимая во внимание все это и основываясь на результатах внутренних и внешних обзоров, я рекомендовал закрыть эту программу для новых заявок", - заявил Харрис.

При этом заявки, которые подали до такого решения правительства Ирландии, продолжать рассматривать.

Стоит заметить, что программа “золотых виз” в Ирландии предусматривала получение вида на жительство в стране для граждан государств вне Евросоюза, состояние которых составляет не менее 2 млн евро.

Заявители должны были инвестировать не менее 1 млн евро на срок не менее трех лет, либо предложить 500 тысяч евро в качестве части целевого капитала или 400 тысяч евро в качестве части совместного целевого капитала на общественно полезный проект в области искусства, спорта, здравоохранения, культуры или образования в Ирландии.

Последнее время такая возможность была популярна среди граждан Китая.

Напомним, ранее стало известно, что одними из обладателей британских "золотых виз" были российские подсанкционные олигархи.

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