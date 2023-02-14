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Ірландія припиняє програму "золотих віз" для інвесторів

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Дублін, Вівторок 14 лютого 2023 19:42
Ірландія припиняє програму "золотих віз" для інвесторів Фото: Ірландія припиняє програму "золотих віз" для інвесторів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ірландія припиняє приймати заявки у рамках програми "золотих віз". Відповідне рішення ухвалили в уряді.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTE, про це заявив міністр юстиції Ірландії Саймон Харріс.

За його словами, питання припинення дії програми розглядалося протягом "досить тривалого періоду часу", але нещодавно йому дали "переконливу пораду", яка змусила його ухвалити таке рішення.

"Беручи до уваги все це і ґрунтуючись на результатах внутрішніх та зовнішніх оглядів, я рекомендував закрити цю програму для нових заявок", - заявив Харріс.

При цьому заявки, які подали до такого рішення уряду Ірландії, продовжуватимуть розглядати.

Варто зауважити, що програма "золотих віз" в Ірландії передбачала отримання посвідки на проживання в країні для громадян держав поза Євросоюзом, статки яких не менше 2 млн євро.

Заявники повинні були інвестувати не менше 1 млн євро на строк не менше трьох років, або запропонувати 500 тисяч євро як частину цільового капіталу або 400 тисяч євро як частину спільного цільового капіталу на суспільно корисний проект у галузі мистецтва, спорту, охорони здоров'я, культури або освіти в Ірландії.

Останнім часом така можливість була популярною серед громадян Китаю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що одним із володарів британських "золотих віз" були російські підсанкційні олігархи.

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