Ірландія підтримує заявку України на вступ до ЄС, - Стефанішина

В Ірландії підтримують ідею про те, що Україна має отримати статус держави-кандидата на вступ до Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної за підсумками зустрічі з представниками влади Ірландії.
Зазначається, що українська чиновниця провела переговори з президентом Ірландії Майклом Д. Хіггінсом, прем'єр-міністром Мікхолом Мартіном, а також речниками обох палат парламенту.
"Учасники зустрічі обговорили спільні зусилля для мобілізації підтримки серед держав-членів ЄС щодо надання Україні статусу кандидата", - розповіла Стефанішина.
За словами голови уряду Ірландії Мікхола Мартіна, зараз для його країни важливо, щоб у ЄС підтримали надання Україні статусу кандидата.
"Вступ може зайняти досить довгий час, але це було б дуже важливим рішенням та вагомим сигналом для українського народу, що вони є частиною європейської родини", - наголосив він під час переговорів зі Стефанішиною.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що майже всі великі країни-учасниці Європейського союзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ. Окрім Італії.
Згодом стало відомо, що Німеччина підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.
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