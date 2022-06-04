Ірландія підтримує заявку України на вступ до ЄС, - Стефанішина

Зазначається, що українська чиновниця провела переговори з президентом Ірландії Майклом Д. Хіггінсом, прем'єр-міністром Мікхолом Мартіном, а також речниками обох палат парламенту.

"Учасники зустрічі обговорили спільні зусилля для мобілізації підтримки серед держав-членів ЄС щодо надання Україні статусу кандидата", - розповіла Стефанішина.

За словами голови уряду Ірландії Мікхола Мартіна, зараз для його країни важливо, щоб у ЄС підтримали надання Україні статусу кандидата.

"Вступ може зайняти досить довгий час, але це було б дуже важливим рішенням та вагомим сигналом для українського народу, що вони є частиною європейської родини", - наголосив він під час переговорів зі Стефанішиною.