Ірландія підтримує перенесення дати Brexit

Ірландія підтримує прохання Великобританії про те, щоб відкласти дату її виходу з Євросоюзу (Brexit). Про це заявив у середу прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє телеканал RTI.

Варадкар також повідомив, що "Дублін поки остаточно не визначився зі своєю позицією з приводу строків продовження Brexit".

"Ірландія підтримає це прохання (перенести дату виходу Британії з ЄС, - ред.), але ми, зрозуміло, виключаємо можливість будь-якого перегляду угоди про вихід і механізму "бекстоп" (гарантуючого збереження прозорого кордону в Ірландії)", - заявив Варадкар.

Нагадаємо, Тереза Мей повідомила, що Великобританія направила ЄС офіційний запит про відстрочення виходу країни зі спільноти до 30 червня. Після цього Дональд Туск заявив, що Великобританія зможе отримати "коротку відстрочку" Brexit, якщо парламент країни схвалить угоду про умови виходу з Євросоюзу.

РБК-Україна писало, що минулого тижня парламент Великобританії проголосував за перенесення Brexit на більш пізній термін.