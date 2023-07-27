Ирландия вряд ли выразит соболезнования РФ в случае смерти Путина, - премьер

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар считает, что правительство страны вряд ли выразит в случае смерти российского диктатора Владимира Путина свои соболезнования РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Independent .

Глава ирландского правительства также не верит, что делегация его государства будет присутствовать на похоронах руководителя Кремля.

"Я не думаю, что нас будут представлять на похоронах", - сказал он.

Такие высказывания Варадкара прозвучали после вопроса об исторической внешней политики Ирландии.

В публикации напоминается, что на протяжении всей Второй мировой войны правительство Ирландии придерживалось строгой политики нейтралитета. Однако тогдашний министр иностранных дел Эамон де Валера вызвал возмущение международного сообщества, когда выразил соболезнования министру Ирландии Эдуарду Хемпелю в связи с самоубийством Адольфа Гитлера в 1945 году.

Такое событие нанесло значительный ущерб репутации и самого де Валеры, и для государства, что считается важным моментом в истории ирландского нейтралитета.

Поддержка Украины Ирландией

В настоящее время Ирландия настаивает на том, что продолжает придерживаться политики нейтралитета во время войны РФ против Украины, при этом высокопоставленные министры правительства отмечают, что это связано с нейтральностью в военном отношении, а не с политической.

Ирландский премьер Варадкар на прошлой неделе посетил Киев, и провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Варадкар пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Кроме того, премьер Ирландии объявил о дополнительных миллионах евро на гуманитарную помощь для нашей страны. Он выразил уверенность в том, что Украина выиграет войну с Россией, и страны Запада должны помочь обеспечить именно такой сценарий завершения конфликта.

Напомним, что РФ в ноябре прошлого года внесла в санкционный список 52 "ключевых представителей" Ирландии за якобы выражение русофобских настроений. Варадкар был среди чиновников, на которых российский МИД наложил запрет.