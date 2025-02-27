Зеленский встретился с премьером Ирландии по дороге в США: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Они встретились в международном аэропорту Шеннон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE .

Так, Михол Мартин ранее отменил запланированный визит в Белфаст, чтобы принять участие во встрече с господином Зеленским.

"Президент Украины сделает короткую остановку в Шенноне на пути в США, где он должен встретиться с президентом США", - пишет издание.

Ожидается, что на этой встрече в аэропорту Шеннон, Мартин подтвердит поддержку Украины со стороны Ирландии.

Добавим, что ранее на этой неделе господин Мартин пообещал увеличить финансовую гуманитарную помощь Украине.