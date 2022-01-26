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Групу бойових кораблів Росії помітили біля берегів Норвегії: можуть плисти до Ірландії

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Осло, Середа 26 січня 2022 23:08
Групу бойових кораблів Росії помітили біля берегів Норвегії: можуть плисти до Ірландії Фото: групу російських бойових кораблів помітили біля Норвегії (twitter.com/forsvaret_no)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Військово-повітряні сили Норвегії помітили кілька великих російських бойових кораблів біля узбережжя країни. Флотилія може прямувати до Ірландії, де в наступному місяці заплановані морські навчання Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

Групу з п'яти російських бойових кораблів виявив і сфотографував розвідувальний літак ВПС Норвегії. Флотилія рухалася вздовж північного узбережжя країни. До її складу входить один з найбільших ракетних крейсерів військово-морського флоту Росії "Маршал Устинов".

Також ймовірно, кораблі супроводжує атомний підводний човен. Сили оборони Норвегії попереджені про активність флотилії.

За даними вебсайтів морського стеження, один з кораблів групи, танкер "Вязьма", минулої ночі обігнув північний край Норвегії і попрямував на південь, в Північну Атлантику.

Експерти вважають, що помічена біля Норвегії група російських бойових кораблів візьме участь у навчаннях у виключній економічній зоні Ірландії в наступному місяці.

Фото: групу російських бойових кораблів помітили біля Норвегії (twitter.com/forsvaret_no)

Нагадаємо, раніше Росія анонсувала проведення навчань в Ірландському морі. Дублін назвав їх небажаними.

Зазначимо, 24 січня Росія вивела на морські навчання 20 кораблів і суден Балтійського флоту.

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