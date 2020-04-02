В Ірландії планують продовжити карантин

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В Ірландії дозволено виходити з дому лише в магазин чи аптеку

Уряд Ірландії розглядає можливість продовження карантинних заходів в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Ірландії Саймон Ковени, передає Reuters.

За його словами, уряд встановило термін обмежень до 12 квітня, проте його, можливо, доведеться продовжувати.

"Я думаю, що люди повинні розуміти, що ці обмеження можуть тривати протягом деякого часу. Ми встановили початковий період, але я думаю, що, можливо, нам потрібно буде продовжити ці строки. Але, знову ж таки, це буде рішення, прийняте після консультацій зі службами охорони громадського здоров'я", - сказав Ковени.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Ірландії посилило карантинні заходи. Зокрема, з 28 березня жителям дозволяється виходити на вулицю у виняткових випадках, таких як похід у магазин за продуктами чи в аптеку.

Також РБК-Україна писало, що президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив поліції і військовим стріляти на ураження по порушників обмежень у зв'язку з коронавірусом. Президент Філіппін також застеріг ліві угруповання від організації голодних бунтів.