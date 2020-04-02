ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ірландії планують продовжити карантин

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 14:34
В Ірландії планують продовжити карантин
Ілюстративне фото (flickr.com timlueddemann)

В Ірландії дозволено виходити з дому лише в магазин чи аптеку

Уряд Ірландії розглядає можливість продовження карантинних заходів в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Ірландії Саймон Ковени, передає Reuters.

За його словами, уряд встановило термін обмежень до 12 квітня, проте його, можливо, доведеться продовжувати.

"Я думаю, що люди повинні розуміти, що ці обмеження можуть тривати протягом деякого часу. Ми встановили початковий період, але я думаю, що, можливо, нам потрібно буде продовжити ці строки. Але, знову ж таки, це буде рішення, прийняте після консультацій зі службами охорони громадського здоров'я", - сказав Ковени.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Ірландії посилило карантинні заходи. Зокрема, з 28 березня жителям дозволяється виходити на вулицю у виняткових випадках, таких як похід у магазин за продуктами чи в аптеку.

Також РБК-Україна писало, що президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив поліції і військовим стріляти на ураження по порушників обмежень у зв'язку з коронавірусом. Президент Філіппін також застеріг ліві угруповання від організації голодних бунтів.

Коронавірус в Україні виявили у 57 дітей Кабмін рекомендує аптекам працювати цілодобово
Новини України карантинИрландияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся