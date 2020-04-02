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Президент Філіппін дозволив стріляти по порушникам карантину

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 14:09
Президент Філіппін дозволив стріляти по порушникам карантину
Іллюстративне фото (facebook com pnp pio)

Президент Філіппін також застеріг ліві угруповання від організації голодних бунтів

Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив поліції і військовим стріляти на ураження по порушникам обмежень через коронавірус. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, Дутерте дозволив стріляти по тим, хто влаштує безлади або порушить роботу з роздачі їжі.

"Мої накази поліції, військовим і місцевим чиновникам: якщо починаються хвилювання, якщо вони будуть відбиватися і якщо виникне загроза вашим життям, можете їх застрелити", - заявив Дутерте в телезверненні до нації.

Разом з тим, президент застеріг ліві угруповання від організації голодних бунтів.

Відзначимо, уряд з середини березня ввів карантин на місяць на острові Лусон. Станом на сьогодні в країні 2 633 випадків зараження коронавірусом і 107 смертей.

Нагадаємо, за порушення режиму самоізоляції через коронавірус на сьогодні вже оштрафовані 130 громадян з тих, хто повернувся з-за кордону і відмовився сидіти вдома 14 днів.

Раніше повідомлялося, що за перше порушення режиму карантину в Києві штраф - 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.

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