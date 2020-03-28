ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ірландія посилила карантинні заходи

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 10:25
Ірландія посилила карантинні заходи
Ілюстративне фото (flickr.com timlueddemann)

В Ірландії зафіксований 2121 випадок зараження коронавірусом

Ірландський уряд оголосив про посилення карантинних обмежень, щоб спробувати уповільнити поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

З сьогоднішнього дня значно обмежені соціальні контакти в країні. Зокрема, в найближчі два тижні мешканцям дозволяється виходити на вулицю у виняткових випадках, таких як похід у магазин за продуктами чи в аптеку.

Також ірландцям дозволили займатися фізичними вправами на вулиці, але тільки в межах 2 км від дому. Заборонені всі публічні або приватні зібрання, так само як і відвідання лікарень і в'язниць, за деякими винятками.

Крім заборон, уряд Ірландії також надав пільги для ведення сільського господарства. Також дозволяються поїздки на роботу, яку неможливо виконати з дому, догляд за літніми або вразливими людьми, збір ліків.

В Ірландії зафіксований 2121 випадок зараження коронавірусом і 22 смерті від інфекції. 5 осіб вилікувалися від вірусу.

Нагадаємо, першу смерть від коронавірусу в Північній Ірландії зафіксували 19 березня.

Як повідомляло РБК-Україна, коронавірусом заразився прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Всього у Сполученому Королівстві відомо про понад 15 тис. заражень COVID-19. Від вірусу померла 761 особа.

У Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 74 осіб В Європі повітря стало чистіше через коронавіруса
Новини України КоронавірусИрландия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся