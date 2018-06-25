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Інтерв'ю

В Ірландії автомобіль в'їхав у натовп людей біля церкви, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 15:10
Фото: місце події (twitter.com/curranjohna)
Фото: місце події (twitter.com/curranjohna)

В результаті події постраждали сім осіб

У передмісті ірландського Дубліна у понеділок, 25 червня, автомобіль в'їхав в групу людей на території церкви Непорочного зачаття. Про це повідомляє RTE.

Згідно з інформацією видання, в результаті події постраждали сім осіб. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані.

За попередніми даними, поліція розглядає інцидент як нещасний випадок.

На даний момент причини події невідомі.

Нагадаємо, в центрі Москви 16 червня автомобіль в'їхав у натовп перехожих. Повідомлялося, що водій таксі різко звернув з проїжджої частини вулиці Іллінка на тротуар і в'їхав у натовп перехожих. Постраждало 8 осіб, серед яких є українець.

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Теги публікації: Ирландия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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