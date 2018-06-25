В Ірландії автомобіль в'їхав у натовп людей біля церкви, є постраждалі

В результаті події постраждали сім осіб

У передмісті ірландського Дубліна у понеділок, 25 червня, автомобіль в'їхав в групу людей на території церкви Непорочного зачаття. Про це повідомляє RTE.

Згідно з інформацією видання, в результаті події постраждали сім осіб. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані.

За попередніми даними, поліція розглядає інцидент як нещасний випадок.

На даний момент причини події невідомі.

2 serious injuries, 5 less serious, a number of minor injuries following #clondalkin church incident. More on #rtenews at 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj — Joe Mag Raollaigh (@joemagraollaigh) June 25, 2018

Нагадаємо, в центрі Москви 16 червня автомобіль в'їхав у натовп перехожих. Повідомлялося, що водій таксі різко звернув з проїжджої частини вулиці Іллінка на тротуар і в'їхав у натовп перехожих. Постраждало 8 осіб, серед яких є українець.