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IRIS-T и не только. Швеция передаст Украине системы ПВО, - премьер

Фото: Ульф Кристерссон, премьер Швеции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швеция в рамках нового пакета военной помощи для Украины поставит системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT, об этом заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с министром обороны Полом Йонсоном.

Глава правительства рассказал, что его страна включит в пакет не только ПВО, но и танки Leopard.

При этом министр обороны подчеркнул, что такие поставки являются прежде всего сигналом для Украины, что Швеция продолжает поддержку, предоставляя новый пакет помощи.

"Украине нужны системы противовоздушной обороны, для Украины абсолютно важно, чтобы Россия не получила господство в воздухе. Это возможность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе", - добавил Йонсон.

Напомним, ранее стало известно, что Швеция сегодня, 24 февраля, официально подтвердила планы передать Украине модернизированные танки Leopard 2.

Также мы писали, что Швеция поддержала создание коалиции по поставкам истребителей в Украину.

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