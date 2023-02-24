IRIS-T и не только. Швеция передаст Украине системы ПВО, - премьер

Глава правительства рассказал, что его страна включит в пакет не только ПВО, но и танки Leopard.

При этом министр обороны подчеркнул, что такие поставки являются прежде всего сигналом для Украины, что Швеция продолжает поддержку, предоставляя новый пакет помощи.

"Украине нужны системы противовоздушной обороны, для Украины абсолютно важно, чтобы Россия не получила господство в воздухе. Это возможность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе", - добавил Йонсон.