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Ирану понадобится две недели, чтобы создать ядерное оружие, - Пентагон

Фото: Иран может создать ядерное оружие через две недели (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пентагон заявил, что Иран имеет достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное устройство менее чем за две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный доклад министерства обороны США.

По данным американских военных, если режим Тегерана решит, что ему нужно ядерное оружие, ему понадобится не более двух недель на создание ядерного устройства.

"По имеющимся оценкам, Иран не занимается реализацией программы создания ядерного оружия в ближайшее время, однако имеет возможность менее чем за две недели произвести достаточно расщепляемого материала для создания ядерного устройства", - утверждают в Пентагоне.

Кроме того, Соединенные Штаты считают, что Иран не соблюдает своих обязательств по контролю за химическим оружием, поскольку он не предоставил полной декларации объектов по производству химического оружия, как того требуют действующие соглашения.

В целом Пентагон обеспокоен, что Иран занимается созданием нервно-паралитического наступательного оружия.

Сотрудничество Ирана и РФ

Напомним, что на днях США ввели санкции против транснациональной сети, помогающей с производством дронов в Иране.

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С этого времени Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран налагаются многочисленные санкции.

А в июне координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно присоединился к строительству в России завода по производству "Шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года.

В американской разведке заявили, что строительство такого завода может оказать значительное влияние на ход войны в Украине.

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