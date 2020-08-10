Ірану доведеться виплатити компенсацію МАУ за збитий літак, - Єнін

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що не бачить можливості уникнення Іраном відповідальності за збитий літак авіакомпанії МАУ. Під час переговорів у Києві іранська сторона погодилася компенсувати збитки компанії МАУ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Єніна, на переговорах у Києві брали участь представники авіакомпанії МАУ. Тоді було домовлено, що питання виплати компенсації авіакомпанії буде включено до порядку денного наступного раунду переговорів.

"Дійсно літак було застраховано в одній з європейських страхових компаній, яка своєю чергою перестрахувала свої ризики в інших страховиків. Відповідно Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ, якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті ж самі компенсації", - пояснив він.

Нагадаємо, літак української авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерану. Іран взяв на себе відповідальність за скоєне та погодився виплатити компенсації сім'ям загиблих в катастрофі.

Однак сьогодні голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані заявив, що Тегеран не буде компенсувати компанії МАУ вартість збитого літака.