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В иранском дроне Mohajer-6 нашли украинский компонент, - ГУР

Новина українською →
Иран, Пятница 28 октября 2022 22:49
В иранском дроне Mohajer-6 нашли украинский компонент, - ГУР Фото: иранский дрон Mohajer-6 оказался с комплектующими иностранного происхождения (кадр видео)
Автор: Татьяна Зарембо

Украинским зенитчикам удалось посадить иранский дрон Mohajer-6 на волны Черного моря, а специалистам Главного управления разведки Министерства обороны – исследовать все его технические внутренности. Комплектующие этого беспилотника имеют иностранное происхождение, в том числе украинское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военное телевидение Украины.

Сотрудники военной разведки обнаружили детали, промаркированные на государственном языке Ирана - фарси, что несомненно засвидетельствовало иранское происхождение беспилотника. Однако интересным оказалось и то, каким образом находящаяся уже десятки лет под санкциями страна смогла наладить производство таких летательных аппаратов.

"Мы сравнили этот беспилотник с другими беспилотниками этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали", - прокомментировал исследование дрона представитель ГУР.

Доказательства причастности других стран к поставке оружия и его комплектующих Ирану и соответственно стране-агрессору России будут переданы международным организациям с целью наложения на них экономических санкций.

Ранее сообщалось, что иранские разведывательно-ударные беспилотники Mohajer-6, используемые РФ в войне против Украины, делают из компонентов бытового назначения. Поэтому эти дроны значительно хуже аналогов своих конкурентов.

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