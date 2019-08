Іранський танкер вийшов з акваторії Гібралтару

Іранський танкер, якого затримали минулого місяця за підозрою в доставці нафти до Сирії в порушення європейських санкцій, відплив з акваторії Гібралтару після звільнення британською територією. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Танкер при цьому був перейменований в Adrian Darya. Судно рухається в міжнародні води. Це означає, що Гібралтар відхилив спробу США заблокувати звільнення корабля. Верховний суд британської території постановив, що адміністрація Трампа, що видала ордер на захоплення танкера, не взяла до уваги відмінності в трактуванні політики санкцій.

На даннй момент невідомо, що тепер буде з судном. За словами двох чиновників адміністрації, США заявили, що вони були глибоко розчаровані Великою Британією після звільнення танкера з Гібралтару, і попередили, що порти, банки та інші особи, що мають справу з судном або його екіпажем, можуть бути піддані санкціям.

