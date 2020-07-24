Іранський пасажирський літак перехопили американські винищувачі

Фото: американський винищувач F-15 (modernweapon.ru)

У ВПС США заявили, що провели стандартний візуальний огляд пасажирського авіалайнера

Американські винищувачі наблизилися до пасажирського лайнера іранської авіакомпанії Mahan Airlines, що виконував рейс з Тегерана в Бейрут. Після повітряних маневрів у небі над Сирією літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Тегерана.

Про це повідомив портал Tasnim.

Через повітряні маневри постраждало кілька пасажирів на борту. Як повідомив командир екіпажу іранського лайнера, винищувачі F-15 були американськими.

Проте пізніше державна телерадіокомпанія Ісламської Республіки Іран повідомила, що перехоплювачі, ймовірно, ізраїльського походження. Однак це вже встигла спростувати державна радіостанція Ізраїлю.

Прес-секретар МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що в разі, якщо з іранським літаком щось станеться, американські ВПС повністю понесуть відповідальність за це.

Пізніше Центральне командування Збройних сил США повідомило в Twitter, що американські винищувачі F-15 супроводжували іранський пасажирський літак на безпечній дистанції.

"Проведено стандартний візуальний огляд пасажирського авіалайнера Mahan Air на безпечній відстані приблизно 1000 метрів", - заявляє командування.

Раніше Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) опублікувало попередження про небезпеку польотів у повітряному просторі Ірану.

Додамо, що американські винищувачі F-22 27 червня перехопили чотири російські літаки в зоні оборонного визначення біля Аляски.

Крім того, 24 червня американські винищувачі F-22 перехопили два російських протичовнові літаки Іл-38, які наблизилися до Аляски.