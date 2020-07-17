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У ЄС попередили пілотів про небезпеку польотів над Іраном

Тегеран, П'ятниця 17 липня 2020 10:16
У ЄС попередили пілотів про небезпеку польотів над Іраном
Фото: літак (flickr.com/skyforgernet)
Автор: Анастасия Рокитна

Пілотам рекомендується здійснювати польоти не нижче ешелону 250 (7600 м)

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) опублікувало попередження про небезпеку польотів у повітряному просторі Ірану. У Пентагону є дані, що Іран перевів ППО в стан підвищеної готовності.

Про це повідомляє прес-служба EASA.

Як йдеться в документі, існує небезпека активізації засобів ППО. Пілотам рекомендується здійснювати польоти не нижче ешелону 250 (7600 м).

Американські військові вважають, що іранські зенітні ракетні комплекси будуть готові стріляти по цілям, які сприймуться як загроза.

Нагадаємо, в січні 2020 року в Ірані збили український літак. Він був збитий ракетою, випущеною іранськими військовими. В результаті трагедії загинуло 176 людей.

Зазначимо, Україна не згодна, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку.

У той же час офіційний Тегеран заявив, що літак був випадково збитий в результаті "людської помилки".

Нагадаємо, розшифровку бортових самописців літака МАУ у Франції готові почати вже в липні, як тільки отримають їх від Ірану.

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