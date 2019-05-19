Іранський генерал заявив, що Тегеран не прагне до війни з США

Командувач іранським Корпусом вартових ісламської революції (КСІР) бригадний генерал Хосейн Саламі заявив, що не прагне до війни між Іраном та Сполученими Штатами Америки (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Саламі, Тегеран не прагне до війни з Вашингтоном, але не боїться можливих бойових дій. Генерал додав, що США бояться війни з Іраном.

"Іран не прагне до війни, але і не боїться її. Різниця між нами (іранцями, - ред.) та ними (американцями, - ред.) полягає в тому, що у них немає бажання воювати, вони бояться війни", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив своїм вищим радникам, що не хоче залучати Сполучені Штати у війну з Іраном. Відповідну заяву у четвер зробили три представника США.

Раніше повідомлялося, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що війни Ірану зі Сполученими Штатами не буде, оскільки її не прагнуть обидві сторони конфлікту. Про це він заявив 14 травня під час зустрічі з представниками влади.

Додамо, США попередили авіакомпанії про ризики під час польотів над Перською затокою. В американському відомстві заявили, що комерційні літаки, які здійснюють польоти над Перською та Оманскою затоками, повинні врахувати посилення "військової активності і політичної напруженості в регіоні.