Иранский депутат проболтался о передаче ракет России. Тегеран официально отрицает

Член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ахмад Бахшаешь Ардестани признал военную помощь Ирана России менее чем через сутки после того, как миссия Ирана в ООН опровергла материал The Wall Street Journal о передаче баллистических ракет малой дальности в Россию.

"Нам приходится заниматься бартером для удовлетворения наших потребностей, включая импорт сои и пшеницы. Часть бартера включает отправку ракет, а другая часть - отправка военных беспилотников в Россию", - сказал депутат в интервью Didban Iran.

На вопрос, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям против Ирана, он сказал: "Хуже, чем есть быть не может. Мы даем ракеты Хезболле, ХАМАС, Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение в Ираке, - ред.), то почему бы не России?”.

Иранский депутат заявил, что Тегеран получает доллары за продажу оружия и обходит санкции через партнерство с Россией. Иран же импортирует из России сою, кукурузу и другие товары. Депутат сравнил сотрудничество Иран с РФ с помощью стран НАТО Украине.

При этом в Минобороны Ирана снова отрицают поставки ракет России.