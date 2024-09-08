Иранский депутат проболтался о передаче ракет России. Тегеран официально отрицает

Иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани подтвердил, что Тегеран передал России баллистические ракеты. Иран официально отрицает поставки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran International.
Член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ахмад Бахшаешь Ардестани признал военную помощь Ирана России менее чем через сутки после того, как миссия Ирана в ООН опровергла материал The Wall Street Journal о передаче баллистических ракет малой дальности в Россию.
"Нам приходится заниматься бартером для удовлетворения наших потребностей, включая импорт сои и пшеницы. Часть бартера включает отправку ракет, а другая часть - отправка военных беспилотников в Россию", - сказал депутат в интервью Didban Iran.
На вопрос, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям против Ирана, он сказал: "Хуже, чем есть быть не может. Мы даем ракеты Хезболле, ХАМАС, Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение в Ираке, - ред.), то почему бы не России?”.
Иранский депутат заявил, что Тегеран получает доллары за продажу оружия и обходит санкции через партнерство с Россией. Иран же импортирует из России сою, кукурузу и другие товары. Депутат сравнил сотрудничество Иран с РФ с помощью стран НАТО Украине.
При этом в Минобороны Ирана снова отрицают поставки ракет России.
Напомним, на днях издание The Wall Street Journal заявило, что иранские власти отправили России новую партию ракет малой дальности. Иран официально отрицает любую передачу ракет Москве.
Украина в свою очередь предупредила Иран о "разрушительных последствиях" для двусторонних отношений в случае подтверждения поставок ракет.
Добавим, что Иран - одна из стран, которые активно поддерживают Россию в войне против Украины и оказывают военную помощь. В частности, Иран еще в 2022 году предоставил России дроны-камикадзе, которыми оккупанты почти каждую ночь атакуют украинцев.
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