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Иранские инструкторы прибыли в Беларусь для помощи россиянам с дронами, - ЦНС

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Воскресенье 23 октября 2022 15:17
Иранские инструкторы прибыли в Беларусь для помощи россиянам с дронами, - ЦНС Фото: Иранские инструкторы прибыли в Беларусь для помощи россиянам с дронами (кадр с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

В Беларуси заметили иранских инструкторов, которые могли координировать запуски дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в селе Микуличи в Гомельской области была замечена группа иранских инструкторов, офицеров Корпуса стражей Исламской революции, которые находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ.

По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы координировали запуск дронов по объектам инфраструктуры Киевской области и северных и западных областях Украины.

Кроме того, сообщается, что россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиде и продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины.

Ранее иранских инструкторов заметили и в Херсонской области.

К тому же иранские специалисты прибыли в Крым, чтобы помогать российским солдатам направлять дроны на цели. Сообщалось, что украинские удары ликвидировали 10 инструкторов из Ирана.

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