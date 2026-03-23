Иранские государственные СМИ анонсировали "сюрпризы" для США

Иран заявил о подготовке новых "сюрпризов" в войне против США и Израиля, которые могут быть реализованы уже в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское государственное агентство Tasnim News Agency.
По словам военного источника, эти удары могут принести "очень значительные результаты".
"Иран запланировал новые сюрпризы на ближайшие дни продолжающейся войны, реализация которых может дать очень значительные результаты", - заявил собеседник агентства.
Источник также утверждает, что Вашингтон якобы столкнулся с проблемами в военной сфере. По его убеждению, американские "наступательные и оборонительные военные боеприпасы находятся в очень плохом состоянии".
"Трамп не имеет надежды на военную победу и открытие Ормузского пролива военными средствами", - подчеркнул источник.
В Тегеране также заявили, что новые действия могут сделать исход войны "более очевидным, чем когда-либо".
"В отличие от пустых обещаний Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые сделают исход войны более очевидным, чем когда-либо", - добавил собеседник издания.
Он также посоветовал Трампу "обратить внимание на небо, фондовые рынки и цены на нефть", намекая на возможные дальнейшие события.
Эти заявления Тегерана контрастируют с оценкой президента США Дональда Трампа, который считает, что война близится к завершению.
По его словам, Иран "очень хочет заключить сделку", и договоренности могут быть достигнуты уже в течение пяти дней или даже раньше.
Также Трамп отмечал, что поручил приостановить американские удары по Ирану и воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру на фоне, по его оценке, "плодотворных переговоров".