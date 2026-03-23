Иранские государственные СМИ анонсировали "сюрпризы" для США

"Иран запланировал новые сюрпризы на ближайшие дни продолжающейся войны, реализация которых может дать очень значительные результаты", - заявил собеседник агентства.

Источник также утверждает, что Вашингтон якобы столкнулся с проблемами в военной сфере. По его убеждению, американские "наступательные и оборонительные военные боеприпасы находятся в очень плохом состоянии".

"Трамп не имеет надежды на военную победу и открытие Ормузского пролива военными средствами", - подчеркнул источник.

"В отличие от пустых обещаний Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые сделают исход войны более очевидным, чем когда-либо", - добавил собеседник издания.

Он также посоветовал Трампу "обратить внимание на небо, фондовые рынки и цены на нефть", намекая на возможные дальнейшие события.