Иранские государственные СМИ анонсировали "сюрпризы" для США

18:50 23.03.2026 Пн
2 мин
Трампу посоветовали следить за небом и ценами на нефть
aimg Мария Науменко
фото: Иран пригрозил США новыми атаками (Getty Images)

Иран заявил о подготовке новых "сюрпризов" в войне против США и Израиля, которые могут быть реализованы уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское государственное агентство Tasnim News Agency.

Читайте также: Иран отрицает проведение переговоров с США

По словам военного источника, эти удары могут принести "очень значительные результаты".

"Иран запланировал новые сюрпризы на ближайшие дни продолжающейся войны, реализация которых может дать очень значительные результаты", - заявил собеседник агентства.

Источник также утверждает, что Вашингтон якобы столкнулся с проблемами в военной сфере. По его убеждению, американские "наступательные и оборонительные военные боеприпасы находятся в очень плохом состоянии".

"Трамп не имеет надежды на военную победу и открытие Ормузского пролива военными средствами", - подчеркнул источник.

В Тегеране также заявили, что новые действия могут сделать исход войны "более очевидным, чем когда-либо".

"В отличие от пустых обещаний Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые сделают исход войны более очевидным, чем когда-либо", - добавил собеседник издания.

Он также посоветовал Трампу "обратить внимание на небо, фондовые рынки и цены на нефть", намекая на возможные дальнейшие события.

Эти заявления Тегерана контрастируют с оценкой президента США Дональда Трампа, который считает, что война близится к завершению.

По его словам, Иран "очень хочет заключить сделку", и договоренности могут быть достигнуты уже в течение пяти дней или даже раньше.

Также Трамп отмечал, что поручил приостановить американские удары по Ирану и воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру на фоне, по его оценке, "плодотворных переговоров".

