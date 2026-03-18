Иранские чиновники напуганы убийством Али Лариджани и дискутируют, кто следующий, - NYT

Кроме переживаний за собственную жизнь и безопасность, смерть Лариджани также вызвала беспокойство относительно будущего Ирана. Ведь представители власти исламского государства считали ликвидированного чиновника одним из тех, кто мог бы договориться на переговорах по урегулированию конфликта.

Издание отмечает, что уже ликвидированный глава Высшего совета нацбезопасности Ирана действительно считался одной из самых влиятельных фигур в стране, особенно после гибели верховного лидера Али Хаменеи в конце февраля. Он играл ключевую роль в военных решениях, внутренней безопасности и подавлении протестов.

Следует отметить, что ликвидация Лариджани стала частью стратегии Израиля по "обезглавливанию" иранского руководства - серии точечных ударов по высшему военно-политическому командованию страны.

На фоне этого Иран уже ответил ракетными ударами по Израилю и объектам в регионе, что резко обострило конфликт и повысило риск масштабной войны на Ближнем Востоке.

Однако, мнения о влиянии гибели чиновника на будущее страны расходятся. Кроме тех, кто считает ликвидацию Лариджани негативным фактором для будущего Ирана, есть и те, кто не придает этому такого значения и убежден, что режим устоит.

В качестве доказательства того, что смерть Лариджани не повлияет на дальнейший ход событий, представители второй теории приводят ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Они говорят, что иранский режим сохранился даже после его смерти.