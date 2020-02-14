Іранська революційна гвардія заявила про готовність атакувати США і Ізраїль

Голова елітної революційної гвардії Ірану генерал-майор Хуссейн Саламі пригрозив готовністю завдати удару по США і Ізраїлю. Про це він заявив на церемонії, присвяченій 40-го дня з дня смерті верховного командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Кассема Сулеймані, повідомляє Reuters.

Саламі заявив, що його гвардія може атакувати США і Ізраїль, якщо "на те будуть підстави".

"Якщо ви зробите найменшу помилку, ми атакуємо вас обох", - сказав генерал-майор Саламі.

РБК-Україна писало, що 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один в світі".

У відповідь Іран 9 січня провів атаку на американські бази в Іраку. В ніч з 7 на 8 січня 2020 Корпус вартових ісламської революції обстріляв бази США в Іраку.

Нагадаємо, Іран пригрозив рішучими діями Ізраїлю через обстріли повстанців у Сирії, підтримуваних Тегераном.