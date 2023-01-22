ua ru
Вс, 22 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Иранская валюта упала до рекордного уровня на фоне протестов и "дружбы" с РФ

Новина українською →
Тегеран, Воскресенье 22 января 2023 03:22
Иранская валюта упала до рекордного уровня на фоне протестов и "дружбы" с РФ Фото: Иранская валюта упала до рекордного уровня (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Валюта Ирана упала до рекордного уровня по отношению к доллару США в субботу на фоне протестов и поддержки России в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Доллар продавался на неофициальном рынке Ирана в субботу за 447 тысяч риалов по сравнению с 430 500 риалами накануне.

Риал потерял 29% своей стоимости.

Управляющий центральным банком Ирана Мохаммад Реза Фарзин обвинил в падении риала "психологические операции", которые, по его словам, враги организуют для дестабилизации Исламской Республики.

Усиление политического давления, такое как включение Революционной гвардии в список террористических организаций и введение ограничений на суда и нефтяные танкеры, связанные с Ираном, являются факторами, указывающими на глобальный консенсус против страны, который может повлиять на курс доллара, пишет иранская пресса.

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Ирана, которые ответственны за разработку и производство беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина