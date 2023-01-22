Иранская валюта упала до рекордного уровня на фоне протестов и "дружбы" с РФ

Валюта Ирана упала до рекордного уровня по отношению к доллару США в субботу на фоне протестов и поддержки России в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Доллар продавался на неофициальном рынке Ирана в субботу за 447 тысяч риалов по сравнению с 430 500 риалами накануне.

Риал потерял 29% своей стоимости.

Управляющий центральным банком Ирана Мохаммад Реза Фарзин обвинил в падении риала "психологические операции", которые, по его словам, враги организуют для дестабилизации Исламской Республики.

Усиление политического давления, такое как включение Революционной гвардии в список террористических организаций и введение ограничений на суда и нефтяные танкеры, связанные с Ираном, являются факторами, указывающими на глобальный консенсус против страны, который может повлиять на курс доллара, пишет иранская пресса.

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Ирана, которые ответственны за разработку и производство беспилотников.

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