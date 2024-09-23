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Иранская гвардия запретила все средства связи после взрывов в Ливане, - СМИ

Понедельник 23 сентября 2024 10:19
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Иранская гвардия запретила все средства связи после взрывов в Ливане, - СМИ Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) приказал своим членам прекратить пользоваться любыми средствами связи после взрыва пейджеров, а также раций в Ливане. Сейчас организована широкомасштабная операция по проверке устройств и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказали источники издания, КСИР проводит широкомасштабную операцию по проверке всех устройств, а не только средств связи. В то же время большинство устройств являются самодельными, или же были импортированы из Китая или Российской Федерации (РФ).

Отмечается, что Иран обеспокоен риском проникновения агентов Израиля, в связи с чем также началась проверка кадров, которая направлена на средних и высокопоставленных членов КСИР.

"Это включает проверку их банковских счетов как в Иране, так и за рубежом, а также историю их путешествий и путешествий их семей", - рассказал источник.

Еще один неназванный иранский чиновник отметил, что главной заботой Ирана является защита ядерных и ракетных объектов страны, особенно находящихся под землей. Впрочем, меры по безопасности на объектах были усилены еще в прошлом году, после того, как Тегеран обвинил Иран в попытке саботировать ракетную программу.

"Никогда, никогда не было таких жестких мер безопасности и чрезвычайных мер, как сейчас", - добавил источник, предполагая, что после взрывов пейджеров в Ливане безопасность была еще более усилена.

Также отмечается, что иранские военные используют целый ряд зашифрованных средств связи, в том числе рации, для безопасного общения. Немало устройств разрабатывается внутри страны, чтобы избежать зависимости от иностранного импорта.

"Однако в прошлом Иран импортировал средства связи из таких стран, как Китай, Россия и даже Япония", - добавляет Reuters.

Взрывы средств связи в Ливане

17 сентября в Ливане произошла серия взрывов, которые позже связали с детонацией пейджеров, использовавшихся боевиками "Хезболлы". На следующий день также начали взрываться рации.

Как писали СМИ, в результате взрывов погибли по меньшей мере 37 человек и около 3 тысяч человек получили ранения.

Подробнее о взрывах и их последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

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