В Иране заявили, что удовлетворены тем, как их прокси дестабилизировали ситуацию в Израиле

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Участие Ирана в войне Израиля и ХАМАС

С первых дней боевых действий в США заявляли, что Иран является соучастником войны. Он тренировал боевиков ХАМАС, а затем его прокси (такие как, например, "Хезболла") атаковали Израиля или американские базы, дестабилизируя ситуацию в регионе.

Сам Иран отрицает свое участие, а недавно верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил лидеру ХАМАС Исмаилу Гании, что его страна не будет вступать в войну против Израиля от имени ХАМАС.

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